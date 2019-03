¡Bienvenida primavera! Por fin ha llegado la estación de las flores, de los colores, del sol y el buen tiempo (o no, porque también puede ser de las lluvias). Pero también la estación de las alergias y de los problemas en la piel, ya que este cambio de estación es, sin duda, uno de los que más afecta a nuestra dermis. Solo tienes que echar un vistazo para comprobar que la aparición de los granos aumenta y otras enfermedades cutáneas como la rosácea o la cuperosis pueden agravarse.

Por ello, hoy os voy a hablar de los cuidados que debéis prestar a vuestra piel durante esta estación para que esta no sufra demasiado y luzca sana y radiante como se merece. Toma nota porque son seis trucos muy sencillos de llevar a la práctica.

Getty Images

1. Debes aumentar la ingesta de frutas y verduras con alto contenido en vitaminas C, A, y E como aguacate, fresas, naranjas y brócoli, zanahorias y frutos secos.

2. Debes profundizar más tu ritual de limpieza. Yo recomiendo el uso de leches desmaquillantes,, porque me gusta la limpieza emulsionante. Pero por la mañana si tienes prisa y no puedes dedicarte el tiempo suficiente con una leche limpiadora, entonces escoge una mousse de limpieza y si tiene propiedades antioxidantes mejor que mejor; los limpiadores de tomate son un maravilloso recurso. Después debes tonificar la piel y para ello escoge tónicos hidratantes o cremas con vitamina C para darle a tu piel una dosis extra de vitaminas.

Getty Images

3. Es el momento de usar sérum, si no lo has hecho ya. Para mí, los mejores son los que se basan en vitamina C o D porque es el momento de preparar la piel para los efectos del sol, que no son tan buenos como nos gustaría.

4. Escoge texturas ligeras para las cremas. Los sorbetes, fluidos, emulsiones son las formas más adecuadas en esta época del año y debes dejar las más nutritivas para la noche. Y no te olvides de usar alguna mascarilla 1 o 2 noches por semana a base de aceites de jojoba o karité para recomponer la barrera cutánea.

5. Elige el protector solar adecuado a tu tipo de piel y edad. Te recomiendo para los más jóvenes los protectores solares minerales, de dióxido de Titanio o de Zinc, porque no irritan la piel y no salen granos ni son pringosas y encima deja la piel con aspecto satinado. Los protectores enriquecidos con activos antiedad, mejor para las personas mas mayores.

6. Lleva en el bolso un stick para partes sensibles y reponte la protección cada 2 horas en la zona del labio superior o la frente.

Getty Images

7. Usa sombreros y gafas de sol aun en días nublados para protegerte de los rayos ultravioletas.

Y aunque el sol de primavera es muy reconfortante y lo esperas con mucha ansia después de tantos meses de frío, no olvides que, aunque te encante tomar el sol, debes protegerte de estos primeros rayos y debes hacerlo por dentro y por fuera.