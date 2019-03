Un rostro con luz, libre de imperfecciones, con el tono unificado y sin rastro de grasa es el sueño de cualquier mujer. Pero lograrlo no es tan fácil si no das con la base de maquillaje adecuada a tus gustos, tipo de piel y estado de la misma. Las celebrities lo saben bien. Por eso, cuando dan con el producto que mejor les va no renuncian a él. Comienza a buscar el tuyo. Te damos los trucos de Alexa Chung, Sara Carbonero, Paula Echevarría, Úrsula Mascaró, Kate Moss y Meghan Markle.

¿Fluido, polvo o compacto?

Seguramente, primero tendrás que descubrir qué textura prefieres. Si lo que buscas es una buena cobertura, pero sin efecto máscara, con naturalidad y luminosidad, y tienes la piel de mixta a tirando a seca, lo tuyo es un maquillaje fluido. Este tipo de bases son más hidratantes y ligeras, además se extienden muy bien, por lo que terminas economizando producto. A las pieles grasas, sin embargo, les van más los compactos con base de agua o las texturas en polvo, que absorben el exceso de sebo y suelen contener agentes matificantes.

¿Y el color ideal?

Una vez decidida la textura, tienes que descubrir cuál es el color que mejor se funde con tu piel para no terminar con ese efecto máscara que queda tan artificial. Recuerda que es preferible que te decantes por un tono menos, que siempre puedes subir con colorete o polvos de sol. La forma de dar con el tuyo es probar dos o tres parecidos en la zona de la mandíbula.

Alexa Chung

L'Oréal

La presentadora adora los acabados jugosos y luminosos, pero también aprecia en una base que unifique el tono y que camufle las imperfecciones.

Corrector: Touché Éclat Le Teint: 40,80, de Yves Saint Laurent

Agencia

Paula Echevarría

Agencia

Tres son los requisitos que pide Paula Echevarría a su base de maquillaje: que tenga un acabado satinado, que consiga ese efecto de ‘piel desnuda’ tan jugoso, proporcione un acabado satinado e incluya protección solar.

Luminoso: Teint Miracle: 41,50, de Lancôme

Agencia

Úrsula Mascaró

Agencia

La actriz tiene una piel maravillosa, sin imperfecciones, por lo que apenas necesita corrección. Úrsula Corberó apuesta por un producto que le aporte hidratación y tenga propiedades anti edad. ¡Más vale prevenir!

Hidratante: Anti-Aging Foundation: 101, de La Prairie

Agencia

Meghan Markle

Agencia

Meghan Markle lleva años empleando la misma base, que le proporciona un acabado súper natural y ligero, no le cubre sus características pecas ni le deja efecto máscara. Es ideal para ‘selfies’.

Natural: Luminous Silk Foundation: 58, de Giorgio Armani

Agencia

Kate Moss

Agencia

La modelo no sólo confía su maquillaje a Charlotte Tilbury, tambien recurre a sus productos. Usa desde su crema mágica (hidratante con iluminador) hasta la base y la paleta de contouring para un acabado radiante.

Piel radiante: Magic Foundation: 40,55, de Charlotte Tilbury y

Contouring Filmstar Bronze & Glow: 65,55, de Charlotte Tilbury

Cedida por la firma

Sara Carbonero

Agencia

La periodista ha confesado muchas veces en sus redes sociales que le gustan bases con efecto corrector y textura aterciopelada. Sara Carbonero, además, tiene otro básico en su día a día, el corrector de ojeras.

Acabado terciopelo: Tenue de Perfection: 46,58, de Guerlain y

More than Concealer: 12,95, de L’Oréal Paris