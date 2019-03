Gala González nos trae una propuesta que nos encanta. La influencer española luce el outfit ideal de la temporada. ¿Qué tiene de especial? La combinación de colores que nos propone: los tierra, que marcan tendencia. Del nude al beige, pasando por distintas tonalidades de marrón e incluso atreviéndote a conjuntarlos con el verde o el mostaza, como lo hace ella, el resultado es perfecto. Las tonalidades tierras favorecen mucho ahora que empiezas a soltar las prendas de abrigo para dar la bienvenida a la siempre colorida primavera. Sin, duda, en tu armario no pueden faltar los tierra como básicos de la nueva temporada, ya sea en ropa o complementos. Copia el 'look' de la influencer y adáptalo a tu estilo. ¡Verás que éxito! Nosotros hemos preparado una propuesta 'low cost' a la que no podrás resistirte. ¡Echa un vistazo!

Bolso de Zara, 35,95 €

Pantalones de Mango, 29,99 €

Rebeca de Dorothy Perkins, 23,95 €

Cazadora de Topshop, 52€

Bailarinas de El Corte Inglés, 83,30 €

Diadema de El Corte Inglés, 7,95 €

Gargantilla de Agatha Paris, 69 €

Combínalo con...

Eau de parfum Arizona de Proenza Schouler, desde 60 €

Labial de Bobbi Brown, desde 26 €

Bruma piernas ligeras de Payot, 31 €