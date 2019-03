Mi duda: "Comparto piso con un amigo y hace unos días nos pilló a mi novio y a mí en plena faena en el comedor. Nos dio morbo, pero no sabemos cómo podría volver a repetirse una situación parecida". (Aida. Santander)

A muchas personas les excita que los vean mantener relaciones eróticas. No tiene nada de malo, siempre y cuando no incomode a la tercera persona. Una buena opción para que esto no suceda es acudir a un local liberal, donde podéis practicar sexo mientras otras personas os observan.

