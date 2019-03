Mi duda: "Le fui infiel a mi pareja. Nunca se lo he contado, pero esa persona ha vuelto a mi vida y, aunque no hemos hecho nada desde entonces, me siento culpable por lo que hice. ¿Debería contárselo o ya es mejor dejarlo pasar?" (Encarna. Antequera)

Una infidelidad no es un crimen, pero puede afectar a la confianza de la pareja, y ésta es básica para que la relación funcione. Siempre será mejor que se entere por ti a que lo haga por terceras personas. Pero esta decisión únicamente la puedes tomar tú.

