La llegada del buen tiempo nos hace salir más, viajar más, hacer muchos más planes fuera del hogar. Los días son más largos, empieza a remitir el frío y eso nos anima tanto que empezamos a planificar las primeras escapadas de la temporada. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y la playa puede ser un magnífico destino para disfrutar de esos cuatro días. Si es así, no impidas que nada ni nadie eche por tierra tus planes y menos, tus inseguridades. Me explico. Empiezas a preparar tu viaje con mucha ilusión y... ¡horror! Te miras en el espejo y no te gusta cómo te ves sin medias y mucho menos en bañador. No te preocupes porque estamos a tiempo de remediar todo eso. Solo tienes que tomar nota de estos 5 consejos que te da nuestra coach de belleza, Cuca Miquel, para para preparar tu cuerpo de cara a esas primeras escapadas. Son sencillos y muy prácticos. ¡A disfrutar!

1. Actitud

Estas es imprescindible para iniciar esa transformación. Debes conocer tanto tus hábitos alimentarios como de ejercicio físico. Sé sincera contigo misma y analiza en qué fallas y cómo puedes mejorarlo. Ten en cuenta que solo conseguirás el objetivo si llevas una vida saludable y buenos hábitos.

2. Muévete

Getty Images

¡Imprescindible! Puedes salir a caminar 20-30 minutos al día; cuenta tus pasos y suma pisadas... Si llegas a las 1.0000, será todo un éxito. También puedes sacar algo de tiempo para hacer ejercicios de alto rendimiento que son capaces de consumir más de 100 calorías en solo 5 minutos. Puedes empezar haciendo, durante 45 segundos, flexiones de rodilla hacia arriba; también puedes saltar de tijera moviendo brazos y pies; puedes hacer la plancha sencilla o con trote o, incluso, levantamiento de pierna.

3. Fortalece y tonifica

Después hacer ejercicio, debes estirar y tonificar tus músculos. Para ello, practicar yoga puede ser una magnífica opción. Ten en cuenta que esta práctica milenaria también te ayudará a quererte más, a mirarte y desearte lo mejor sacando tu mejor versión.

4. Aliméntate mejor

Getty Images

Reduce tus platos de comida pero recuerda que no debes saltarte ninguna comida

(desayuno, comida, merienda y cena). Todas son esenciales para el organismo. Para ganar musculatura aumenta la ingesta de proteínas: come más carne, mejor blanca, huevos y pescado. Escoge el yogurt griego frente al natural.

5. Relájate

Aprende a quererte, a amar tus curvas, tus hoyuelos, tus estrías, flacidez... Debes pensar que la imagen que tú ves de ti, siempre o casi siempre, es peor que la que vemos los demás, como coach de belleza lo veo a diario. Aprende a quererte porque no debería haber mejor espejo que nuestras retinas.

Aunque tengas poco tiempo ya sabes podrás conseguir tus objetivos si sumas actitud, movimiento, tonificación, alimentación y por último, y no menos importante, aceptación.