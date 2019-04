Mi duda: "Al principio, la penetración anal me molestaba un poco, pero ahora nada, hasta a veces lo hacemos sin lubricante. Mi duda es si se me puede dilatar con más facilidad por realizar esta práctica con frecuencia". (Ana. Asturias)

No, la dilatación no tiene nada que ver con la frecuencia con la que se practique. Para que se produzca con mayor facilidad, en cada relación anal es recomendable dilatar poco a poco la zona y siempre con ayuda de lubricante, puesto que, al contrario que la vagina, el ano no lubrica de manera natural.

