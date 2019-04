Mi duda: "Cuando mantengo relaciones sexuales con mi pareja, casi siempre es porque ‘ya toca’. Me da miedo que termine por dejarme porque no es que me apetezca muy a menudo. ¿Algún consejo?" (Carmen. Salou)

El deseo es fundamental para mantener relaciones sexuales satisfactorias, por lo que no es aconsejable tenerlas ‘porque ya toca’, por miedo a que te deje o porque a él le apetezca mucho. Si se tienen relaciones sin deseo, es más probable que la experiencia no sea muy positiva, y a la larga esto puede terminar en una dificultad erótica. Os recomiendo que acudáis a un sexólogo para mejorar esta situación.

