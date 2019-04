Mi duda: "Casi un año después de haber dado a luz, no consigo retener las bolas chinas. Me las han recomendado en varias ocasiones para mejorar el suelo pélvico, pero cuando me las pongo se me salen. ¿Qué puedo hacer?" (Victoria. Tenerife)

Puede ser algo normal si tu suelo pélvico se ha visto debilitado tras el parto. Antes de fortalecerlo con bolas de geisha (comúnmente conocidas como ‘chinas’) y, siempre bajo supervisión, sería recomendable que realizaras ejercicios de Kegel o ejercicios guiados por un fisioterapeuta, de respiración o yoga.

