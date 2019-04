¡Perfecta! Así definimos el 'look' con el que nos ha sorprendido la actriz Macarena García. Su combinación de blazer, jeans y camiseta blanca con leyenda son un acierto total y unos básicos que no te pueden faltar esta primavera. Y, lo mejor de todo, no te hace falta gastarte un dineral porque su apuesta es 'low-cost'. ¿Quién no tiene en su armario alguna de estas prendas que luce la actriz? El secreto está en saberlas combinar bien y ponerte los complementos adecuados. Y recuerda que la máxima 'menos es más' siempre triunfa, independientemente del evento, cita o compromiso que tengas. Copia el estilo Macarena García y serás la 'reina del sarao'. Mientras tanto, echa un vistazo a la propuesta que hemos preparado para ti. ¡Te gustará todo!.

Pendientes de H&M, 9,99 €

Camiseta de Springfield, 12,99 €

Jeans de Mango, 25,99 €

Blazer de Springfield, 59,99 €

Capazo de Zara, 19,99 €

Sandalias de Unisa, 99,95 €

Collar de H&M, 9,99 €

Combínalo con...

Sombras de Dior, 61,50 €

Lápiz de ojos de Sensai, 22,95 €

Labial de Sephora, 12,50 €