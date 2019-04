La primavera ha llegado para quedarse y para dar un giro de 180 grados a nuestras vidas. El buen tiempo nos anima a salir más, a estar más tiempo en la calle pero cuando vamos a nuestro armario y echamos un vistazo... ¡bajón absoluto! Las prendas de invierno, más gruesas y de colores más apagados, ocupan todo el espacio y nosotros, en estos momentos, necesitamos todo lo contrario: color, variedad, tejidos más divertidos y ligeros...

La moda primaveral es la más tentadora por su variedad de propuestas. No te vuelvas loca porque con cualquier cosa estarás estupenda, solo tienes que elegir bien. Recuerda que los tonos pastel, los rojos, ocres, estampados flores o de cuadros, rayas... son algunos básicos que no pueden faltar en tu fondo de armario. A partir de ahí empieza a crear y a combinar tendencias: flecos, tul, denim... para estar a la última. Elige los zapatos adecuados, como estas bailarinas de Amazon, que van con todo, con salones, sandalias o mulés. Y el toque atrevido ponlo con los complementos como estos pendientes de Amazon, collares o diademas. ¡Conseguirás el look perfecto!

Nosotros te echamos una mano con cinco tendencias de moda para que vayas a la última en los próximos meses primaverales. Toma nota de nuestros looks, con los que te vestimos de pies a cabeza, porque te servirán para lucir estupenda en cualquier ocasión.

Ballet

Arrancarás muchos suspiros. Este estilo se inspira en el sutil vestuario de las bailarinas de ballet, donde los protagonistas son los vestidos o faldas de tul, tops cruzados con lazo, zapatos planos... que sacarán tu lado más femenino. ¿Sabes cómo conseguirlo? Te mostramos algunas prendas claves para lucir este estilo tan romántico como chic. ¡Femenino y delicado!

Vestido de Zalando, 84,95 €

Jersey de Mango, 25,99 €

Bailarinas en Amazon, desde 3,11 €

Bolso de C&A, 19,99 €

Diadema de El Corte Inglés, 7,95 €

Ochentero

¡Los ochenta están más vivos que nunca! Extravagante y atrevida así es esta tendencia que llega con fuerza esta temporada. Rebusca en el baúl de los recuerdos y seguro que encuentras alguna prenda que lució tu madre o tu tía. La prenda imprescindible son los vestidos midi con hombreras pronunciadas, mangas abullonadas... Y en cuanto a los accesorios, llamativos, suntuosos... Echa un vistazo a nuestra propuesta para rememorar una década inmortal. ¡I love 80's!

Vestido de Cocoa, 110,99 €

Pendientes de Amazon, desde 11,99 €

Bolso de Paul's Boutique, 95 €

Sandalias de Zing, 99,99 €

Flecos

Son la tendencia estrella de la primavera. Llévalos en vestidos, faldas... para crear un 'outfit' divertido a la par que elegante. Son la mejor apuesta para una fiesta o cualquier evento. Ideales para un 'look' de día o de noche. Los flecos revolucionarán hasta el armario más clásico. Nuestra apuesta es esta falda de Uterqüe que puedes combinarla con camiseta marinera, mulés en dos colores y collar de tres vueltas. ¡Acierto total!

Falda de flecos de Uterqüe, 99 €

Camiseta de H&M, 4,99 €

Mulés de Gloria Ortiz, 109 €

Collar de H&M, 7,99 €

Vaquero nevado

Un clásico que nunca falla: el denim. Esta primavera viene pisando fuerte la combinación vaquero por arriba y vaquero por abajo. No, no vas a parecer una 'cowgirl', al contrario, vas a demostrar que vas a la última. El secreto para lucir un 'total denim look' está en elegir la misma tonalidad de jean para tu parte de arriba y para la de abajo. El efecto lavado es lo más trendy. Estiliza tu figura y es superactual. ¡Apuesta segura!

Cazadora de Zara, 39,95 €

Falda de Zara, 25,95 €

Bolso de Hispanitas, 69,90 €

Elegir los complementos para este look es sencillo porque con el denim 'casa' con todo. Si le quieres dar un toque femenino a tu estilismo, apuesta por stilettos, el 'shopping bag' más trendy y pendientes discretos. ¡Conquistarás a todos! ¿Qué te parece lo que nosotros hemos seleccionado?

Zapatos de Topshop, desde 49 €

Pendientes de Parfois, 4,99 €

Traje

¡Simplemente, perfecto! El traje de corte masculino es tu mejor aliado esta primavera, época donde bodas y comuniones se suceden. Pero no hace falta que lo elijas para una ceremonia de estas características, también puede ser tu mejor apuesta para una cita 'after work' o para una entrevista de trabajo... En tonos pastel o en colores vibrantes, los conjuntos de chaqueta y pantalón son un 'imprescindible' para estos meses. Además, también los puedes combinar por separado. ¡Un básico siempre de moda!

Americana de Mango, 39,99 €

Pantalón de Mango, 29,99 €

Bolso de Mango, 12,99 €

Sandalias de Guess, 125 €