La actriz Chloë Moretz encabeza, esta semana, nuestro ranking de las peor vestidas de los últimos días. La que estuvo a punto de ser nuera de Victoria Beckham, ya que estuvo saliendo con su hijo mayor, Brooklyn, no ha acertado con su look en la última semana. La joven no acertó al combinar los volúmenes y estampados de su look pero no fue la única. Otras compañeras de profesión como Julianne Moore, Priyanka Chopra y Alicia Silverstone tampoco tuvieron su mejor día a la hora de escoger sus estilismos. La modelo Slick Woods fue otra de las que no acertó con su elección. ¿Quieres verlas? Sigue leyendo.

Alicia Silverstone, rojo sin pasión

Willy Sanjuan

La actriz quiso apostar por la sencillez y se pasó: ese vestido no es digno de una 'red carpet' y, además, el remate en cola dista de quedarle bien. ¡Y encima parece que no se ha peinado! Mal, muy mal.

Jennifer Connelly, estampados imposibles

OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Una cosa es que los estampados estén de moda y otra, que se puedan mezclar todos. Y mucho menos si, encima, se combina falda con ese pantalón híper ancho. Lo de la actriz no tiene perdón...

Julianne Moore, ‘violet power’

SplashNews.com

¡Cómo le gustan los total look a la intérprete! Pero mezclar ese jersey deshilachado con un pantalón de pata de elefante no funciona. Nos conquistaste en 'Jurassic Park', pero esto no te lo perdonamos…

Priyanka Chopra, muy flamenca

SplashNews.com

Si la actriz india quería rendirnos homenaje, con los lunares nos habría bastado, pero con tanta transparencia y volante... ¡Y, por si fuera poco, como no vive en su talla, le hace un escote que da miedo!

Chloë Moretz, un cuadro... feo

OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

La actriz combina en un mismo 'outfit' blusa 'oversize', pantalón de estampado indescriptible y botas que parecían parte de un disfraz de bruja. Bueno, si lo que quería era llamar la atención...

Slick Woods, ¿De novia?

Willy Sanjuan

Si la novia cadáver nos daba un poco de ‘yuyu’, el look de la modelo, de 22 años, nos da auténtico terror. No sabemos qué se le pasaría por la cabeza para acudir con esas pintas a una alfombra roja.