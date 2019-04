Mi duda: "Hace poco me diagnosticaron ovarios poliquísticos. Desde hace tiempo tengo molestias y me duele cuando practico la penetración vaginal. Una amiga me ha dicho que puede ser por los ovarios poliquísticos, ¿está relacionado?" (Gloria. Madrid)

Sí. Algunas mujeres que sufren de ovarios poliquísticos o endometriosis también padecen dispareunia o dolores durante las relaciones sexuales coitales, al usar tampones, introducir un espéculo u otros objetos en la vagina… No siempre es una causa, pero podría estar relacionado. Si están recibiendo algún tratamiento, lo mejor es que le comentes a tu médico esta dolencia para que también pueda tratártelo.

