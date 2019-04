El look festivalero de Doutzen Kroes

Se ponga lo que se ponga, Doutzen Kroes acapara todas las miradas. Percha no le falta y estilo tiene un rato. La modelo y actriz holandesa nos da toda una lección de moda y demuestra que con la combinación perfecta se puede conseguir un look impecable. El ángel de Victoria's Secret crea tendencia con este look 'boho' e informal, ideal para acudir a cualquier festival al aire libre, sobre todo, ahora que con la llegada del buen tiempo este tipo de citas empiezan a multiplicarse.

¿Te gusta la apuesta de Doutzen? A nosotros nos encanta, especialmente por su sencillez. Copia su estilo y demuestra que no te hace falta mucho para ser la estrella del sarao. Si no lo tienes muy claro, echa un vistazo a nuestra propuesta 'low-cost'. No podrás resistirte al estilo bohemio para dar la bienvenida a la época de festivales musicales.

Cedida

Sombrero de El Corte Inglés, 34,30 €

Cedida

Camisa vaquera de Vila, 39,95 €

Cedida

Top de rayas de H&M, 7,99 €

Cedida

Bolso de Dayaday, 36,95 €

Cedida

Collares de H&M, 7,99 €

Cedida

Sandalias de Zara, 29,95 €

Combínalo con...

Cedidas

Perfume solar de Lancaster, 19,95 €

Barra de labios de Sensai, 55 €

Sérum capilar de Kiehls, 22 €