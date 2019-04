Mi duda: "Quiero ser madre, pero mi pareja no quiere tener hijos. No me gustaría separarme de él, pero tengo 41 años y no puedo esperar más. ¿Cómo podría convencerle?" (Ana. La Coruña).

No existen pócimas mágicas para convencer a nadie. Y tampoco se trata de ello, sino de que lo haga por decisión propia. No puedo ayudarte más que diciéndote que es una decisión únicamente tuya y que no ha de tomarse a la ligera, porque es de por vida. En las parejas no siempre se está de acuerdo al respecto y no es algo en lo que se pueda ceder. Pon en una balanza ambas peticiones y estudia cuál es la que más deseas. ¡Ánimo!

