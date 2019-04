La temporada de bodas, bautizos y comuniones está a punto de empezar. Se acerca el mes de mayo, el de las ceremonias por antonomasia, y tenemos algún que otro compromiso al que no podemos dejar de ir. Pero miras en tu armario y te invade terror: "¿Qué me pongo para estar a la altura?" No te preocupes porque te ayudamos a hacerte con un look perfecto para triunfar en cualquier sarao. Y lo mejor de todo: el precio porque nuestra propuesta incluye prendas y complementos 'low-cost' por si tienes varios compromisos en el mismo mes. Un vestido, un jumpsuit, unos pendientes de fantasía como estos de Amazon, tocados de fiesta, taconazo... y ¡lista para ser la reina de la fiesta!

Cedida

Diadema Coolwife de Amazon, desde 9,98 €

Cedida

Zapatos Find de Amazon, desde 58,55 €

Cedida

Pendientes Jewelry Palace de Amazon, desde 9,99 €

Cedidas

Top y pantalón lencero de Zara, 15,95 € y 17,95 €, respectivamente

Cedida

Clutch de Fórmula Joven, 29,99 €

Cedida

Mono de Mango, 49,99 €

Cedida

Tocado de El Corte Inglés, 90 €

Cedida

Vestido de C&A, 79,90 €

Cedida

Pendientes de H&M, 12,99 €