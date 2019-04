Elle Fanning encabeza la lista de las peor vestidas de la semana

En ocasiones, nuestras celebrities, a pesar de contar con una corte de diseñadores y estilistas a su servicio, no aciertan con sus estilismos. Esta semana, Elle Fanning encabeza nuestro ranking de las peor vestidas de los últimos días. La prometedora actriz, de 20 años, acudió a un estreno de cine con un total look en color negro que recordaba a la imagen de Morticia Addams, la matriarca de la familia más terrorífica de la tele. Pero Elle no ha sido la única que ha patinado con su look. Las intérpretes Anna Castillo y Kaley Cuoco y las modelos Naomi Campbell y Ashley Graham tampoco han elegido bien al igual que la celebrity Elsa Hosk ¿Quieres verlas? Sigue leyendo.

Anna Castillo, con volantes y a lo loco

Gtres

La actriz, de 25 años, recordada por su papel en la película 'La llamada' acudió de esta guisa al estreno de lo nuevo de Almodóvar: un total look floreado acabado en dos volantes que recordaban a las orejas de Dumbo. ¡Esta vez, no nos gusta!

Ashley Graham, un look imposible

Agencias

La modelo ‘curvy’, de 31 años, decidió salir a la calle con estas ‘pintacas’. Y es que, además de que la chaqueta es fea, va y la mezcla con unas sandalias de tacón color salmón. ¡No te lo podemos perdonar!

Elsa Hosk, a tijeretazos

Agencias

Siempre aplaudimos cuando una celebrity, de 30 años, se atreve con un smoking… No obstante, no hace falta que lo rompas cuando te aburres en casa. ¡Elsa mal, muy mal!

Kaley Cuoco, 'white power'… ¿O no?

Agencias

La actriz, de 33 años, popular por la serie 'Big Band Theory' llevó este vestido largo blanco adornado con unas flores negras, que parecía que había cogido de un cementerio. ¡Un auténtico espanto, vamos!

Elle Fanning, de Morticia Addams

Agencias

¡Pero qué susto nos ha dado! La actriz, de 20 años, se confundió de fecha y pensó que tenía que disfrazarse para Halloween. Mira que el negro queda siempre bien, pero en esta ocasión nos da muy mal rollo…

Naomi Campbell, loca por el 'denim'

Agencias

La modelo, de 48 años, puede presumir de ser una de las mujeres más guapas del mundo, pero no le compramos el look denim. Y menos si se pone esas hombreras imposibles de combinar…