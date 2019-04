A quién no le ha pasado aquello de ir andando por la calle y coincidir con alguien que lleva el vestido más 'in' de la firma low cost de turno. Pues a las celebrities, aunque nos parezca mentira, también les pasa. Ellas que tienen a su disposición diseñadores y estilistas de medio mundo también coinciden con su elección estilística. Aunque intentan 'disimular' cambiando el peinado, maquillaje o los complementos, van vestidas igual. Esta semana, Lady Gaga y Kaia Gerber han lucido el mismo traje 'oversize' pero no han sido las únicas en coincidir. Otras celebrities también se han vestido igual como Diane Kruger y Natalia Vodianova y Anna Hathaway con Ingrid García Jonsson. ¿Quieres verlas?



Natalia Vodianova y Diane Kruger apuestan por la moda española

Agencias

Nos encanta que las celebrities internacionales apuesten por moda española. Este traje de chaqueta y mini de cuadros vichy es de Mango y a las dos les sienta de maravilla. A nosotros nos gusta más la opción de la actriz alemana, que lo combina con botines de tachuelas y un abrigo largo para los días más fríos. La camiseta debajo es perfecta si no quieres mostrar escote.

Anne Hathaway e Ingrid García Jonsson, con chaqueta de cuadros

Agencias

Esta prenda debería ser un básico en el armario de hombres y mujeres. Aunque las dos actrices han elegido un diseño de Zendaya para Tommy Hilfiger, la actriz española prefiere el traje completo y Hathaway apuesta por una versión más arriesgada, con vestido, pero a la vez triunfadora. Cuesta decidirse, pero esta vez nos quedamos con la actriz de 'El diablo viste de Prada'.

Lady Gaga y Kaia Gerber, con un traje 'oversize'

Agencias

Este dos piezas talla XL, diseño de Marc Jacobs, es la nueva obsesión de modelos y cantantes. De hecho, la hija de Cindy Crawford y la diva del pop han caído rendidas ante el perfecto look de invitada. Eso sí, el resultado no tiene nada que ver. Le queda mucho mejor a Kaia, sencillamente porque es mucho más alta que Lady Gaga. Además, acierta al llevarlo con un top y dejar la chaqueta abierta.