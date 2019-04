Mi duda: "Mi marido y yo hablamos de hacer un intercambio de parejas. Yo estaba muy convencida, pero desde que sucedió, he comenzado a tener celos pensando que mi chico se ha acostado con otra. Y aunque yo me acostara con otro y lo hiciéramos de mutuo acuerdo, ya no le veo con los mismos ojos. ¿Qué puedo hacer?" (Anaís. Madrid)

Podéis buscar ayuda acudiendo a terapia de pareja, bien con un psicólogo o bien con un sexólogo. Los celos no aportan nada bueno; pero pueden surgir independientemente del tipo de relación que se mantenga. Muchas veces la realidad ofrece situaciones inesperadas, por muy convencidos de que estuvierais de vuestra decisión. Lo bueno es que fortalezcáis vuestra confianza y reviséis vuestros acuerdos para que no se vuelva a repetir si perjudica la salud de la pareja. Os aconsejo que lo habléis y optéis por buscar asesoramiento para mejorar la situación.

