Mi duda: "Estoy preocupada porque en los últimos días no he podido tener un orgasmo a través de la masturbación. Nunca me había pasado. ¿Qué me estará pasando?" (Rebeca. Albacete)

Habría que estudiar si se trata de algún factor que te esté afectando, como estrés, ansiedad, estado anímico, cansancio, alguna enfermedad… El entorno y las circunstancias varían la respuesta sexual, pero no te obsesiones. Intenta relajarte y probar la estimulación en un ambiente cómodo, fuera de preocupaciones.

