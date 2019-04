Mi duda: "Llevo en una relación 8 años y hemos decidido que queremos ser padres. La cuestión es que no sé si tenemos menos probabilidades porque sólo tengo un testículo. ¿Es así?" (Carlos. Cáceres)

No. Si el otro testículo es funcional y produce la cantidad suficiente de esperma, no tendría por qué haber ningún problema. Para algunos hombres resulta más costoso, pero no imposible si el esperma tiene la calidad necesaria para fecundar al óvulo.

