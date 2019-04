Si eres mujer, tienes más de 30 años y padeces imperfecciones durante algunos días del mes, este post puede interesarte ya que hoy te explicaré el porqué y quiénes son las principales culpables de la aparición de los temidos granos, principalmente, en nuestra cara: las hormonas. Esas sustancias segregadas por determinadas glándulas endocrinas y que están íntimamente relacionadas con las imperfecciones de la piel, los granos y quistes que suelen ubicarse en la barbilla algunos días del mes no tienen que amargarte la vida. Recuerda que todo tiene solución y a continuación te vamos a contar cómo combatirlos y, sobre todo, cómo prevenirlos.

Getty Images

¿Que tiene que ver las hormonas con el acné?



Las hormonas están directamente relacionadas con las glándulas sebáceas que maduran durante la pubertad siendo ese el momento en el que suele presentarse el acné adolescente, por una sencilla razón, durante esos años los niveles de testosterona sube tanto en los niños como en las niñas. Las niñas lo necesitan para aumentar su masa muscular y fortalecer los huesos, pero también la testosterona está involucrada en la seborrea, o lo que es lo mismo, exceso de grasa en la piel, principal causante del acné.

Ese exceso de grasa en la piel junto a restos de células y humedad provoca la infección o ese grano rojo y enquistado. Y es que cuando hay grasa, suciedad y agua, la bacteria del acné hace siempre acto de presencia y tiene ese aspecto.

Durante el ciclo menstrual, entre los días 14 a 28, los niveles de estrógenos y progesterona están más bajos y los de testosterona, más alto; por eso la piel presenta más grasa y es ahí cuando la dermis puede mostrar los granos típicos de la regla. Sin embargo, en la mujer adulta no solo el origen de acné está en sus hormonas, el estrés también juega un papel muy importante en su aparición. Podría decirse que es causa directa en las imperfecciones de la piel debido a otra hormona que se libera en situaciones de estrés, nos referimos al cortisol, hormona que hace que salgan granos en el cuello y línea mandibular.



Consejos prácticos para combatir el acné hormonal o por estrés

Getty Images

1 Limpia tu piel al menos 2 veces al día, pero siempre con productos no irritantes para tu piel. Los neutros son los menos dañinos.

2 Debes mimar tu dermis para ello, debes hidratarla cómo se merece. Para ello utiliza las cremas adecuadas para tu tipo de piel.

3 No olvides exfoliar tu piel para que tus células no se acumulen taponando el poro y facilite la aparición del temido acné.

4 Cuando te expongas a los rayos solares (no hace falta que sea solo cuando tomes expresamente el sol, simplemente, cuando salgas a la calle) usa un protector solar adecuado a tu tipo de piel y que no la engrase.

5-Es esencial que aprendas técnicas de relajación que te ayuden a liberar ese estrés que acumulas por diferentes motivos y, por supuesto, lleva una alimentación adecuada.

Si con estos consejos no se corrige o se cura, puedes buscar ayuda de un profesional que te asesore más detalladamente investigando cuál podría ser tu causa del acné. Si te acompleja los granos en la edad adulta, ponle remedio; no te abandones ni te des por vencida porque el acné tiene solución. Solo tienes que encontrar al profesional que te ayude a combatir tus 'granos' pero no desesperes, todo pasa. ¡Te lo aseguro!