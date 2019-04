Mi duda: "Tengo 60 años y hace 3 que tengo problemas para conseguir una erección. No he encontrado remedio, pero me han hablado de la existencia de unos parches con testosterona, ¿podrían servirme?" (Federico. Granada)

Los niveles de testosterona pueden ir descendiendo con la edad. Antes de comenzar un tratamiento, sería imprescindible que acudieras al médico para que este pueda analizar si tu dificultad responde a factores fisiológicos. De no ser así, podría ayudarte un profesional de la sexología. Pero recuerda que tus genitales son s0lo una de las muchas zonas erógenas de tu cuerpo para disfrutar sexualmente.

