Mi duda: "Acabo de dejar a mi pareja porque no me excita nada en la cama. Él aún sigue siendo especial para mí y me gustaría arreglarlo, ¿me recomiendas algo?" (Samay. Cartagena)

Os propongo gastar todas las posibilidades para intentar solucionarlo si es lo que realmente queréis. Una buena opción sería acudir a terapia sexológica y de pareja. Allí pueden daros herramientas para descartar si se trata de falta de deseo hacia la pareja o de habilidades eróticas. De ser lo segundo, podríais trabajarlo de cara a cultivar vuestra vida sexual.

Si quieres hacer alguna consulta escribe a laraherrerobarba@gmail.com