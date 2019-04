Mi duda: "Engañé a mi pareja con una ex. Solo nos enviamos vídeos sexuales, pero jamás lo he reconocido. Mi chica sospecha y se ha distanciado de mí. Además, ahora tiene más relación con el padre de sus hijas y apenas nos vemos. No sé cómo abordar la situación". (Ulises. Álava)

Si mantenéis una relación monógama con acuerdos concretos sobre fidelidad, deberías contárselo a tu pareja. De no ser así, la confianza, el respeto y la comunicación estarían siendo dañadas en vuestra relación. Una de las razones que más hiere a la pareja de la persona que ha sido infiel es el engaño ocultado y la falta de sinceridad.

