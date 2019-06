Una de las peores pesadillas de una mujer es coincidir con el mismo look con otra famosa. Y, por supuesto, no es la primera vez que les pasa… Y sino atención a los modelitos de Bella Hadid y Nicole Kidman o los de Dua Lipa y Eva Longoria o Sara Sampaio y Blake Lively que hemos capturado esta semana. ¿Por qué les pasará esto? ¿Tendrán el mismo estilista? Nosotros, por supuesto, aunque las comparaciones son odiosas, queremos que lo hagáis y que después de observarlas bien nos digáis a quién le sienta mejor el look. ¡Venga a votar!

Bella Hadid y Nicole Kidman

No hay nada como enfundarse un diseño de Oscar de la Renta en negro para ser la más guapa de la fiesta. Tanto la modelo como la actriz de ‘Big little lies’ lo consiguen, aunque con algunas diferencias. La experiencia de la hermanísima de Gigi sobre la pasarela es suficiente para realizar una pose de diez frente a Kidman, que además no luce igual el vestido a causa de su extrema delgadez.





Agencias

Sara Sampaio y Blake Lively

Es cierto que las comparaciones son odiosas. ¡Que se lo pregunten a la actriz de ‘Gossip Girl’ cuando decidió llevar el mismo diseño que ya había lucido la top portuguesa sobre la pasarela! Blake es guapísima y tiene un cuerpazo, pero en esta ocasión, y sólo en ésta, sus atractivas curvas le juegan una mala pasada y el resultado es más vulgar que en Sara Sampaio. Lástima, porque su maquillaje es perfecto.

Agencias

Dua Lipa y Eva Longoria

Este traje oversize de Alberta Ferretti es muy complicado de llevar, pero tanto la artista como la actriz no decepcionan. Eso sí, nos quedamos con Longoria, que lo resuelve mucho mejor que Dua Lipa al combinarlo con una camiseta básica del mismo tono. Esta opción es mucho más acertada que el bustier, más atrevido y más difícil de llevar. Tampoco nos gustan los maxi pendientes de la cantante británica.