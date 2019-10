Mira que hemos dicho veces que a veces lo más sencillo es lo más elegante. Sin embargo, hay celebrities que insisten en complicarse la vida, o mejor dicho, el look y nos sorprenden con estilismos que no pueden ser más feos.



Es el caso de la joven actriz Chloe Moretz, que es monísima y ni por esas le queda bien el 'total look' de Louis Vuitton que firma Nicolas Ghesquiere. El modeluqui se lo puso para asistir al desfile de la firma francesa y, sinceramente, el estilismo parece realizado por su peor enemigo. Pero no ha sido la única celebrity en ponerse cosas raras estos últimos días.

Gigi Hadid, Rita Ora y Cardi B, habituales en nuestro ranking de peor vestidas, vuelven a llevar looks de lo más complicados de entender. Otras que tampoco se salvan a nuestro criterio estilístico son Lena Dunham y Angelina Jolie. Sigue leyendo y descubre por qué estas famosas no pasan nuestro filtro de estilo.

Chloe Moretz, para salir corriendo

Agencias

La actriz de ‘La quinta ola’ lleva un look que no hay por dónde pillarlo. No sabemos por qué decidió mezclar prendas masculinas y femeninas con ese resultado: corsé y pantalón corto, no.



Gigi Hadid, entre líneas

Agencias

Sabemos que la logomanía es tendencia, pero a la modelo se le ha ido de las manos. Eso por no hablar del sombrerito combinado, el crop top y el sujetador visto. ¡Qué pintas!

Rita Ora, multicolor

Agencias

No hay manera de ver a la artista en la lista de las mejor vestidas. No contenta con este total look tan estrambótico, Rita se apunta al maquillaje más agresivo. Así, no…

Cardi B, bicolor



Agencias

La rapera, que acaba de fichar como actriz para ‘Fast & Furious 9‘, está por encima del bien y del mal. El traje de cuero, sí, pero no nos termina de convencer la dualidad cromática.

Lena Dunham, se le ve el plumero

Agencias

A pesar de ser una trabajadora incansable y ganarse muy bien la vida como guionista, directora y actriz, aún no tiene una buena estilista. ¡Pero qué mal le queda este modelito!

Angelina Jolie, de origami

Agencias

Por muy Givenchy Alta Costura que lleve, no terminamos de ver a la actriz de ‘Maléfica’ con este modelito. Tendría que ser un poco más alta para que el diseño le quedara bien. Una lástima.