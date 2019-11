Los 40 Music Awards, que se celebró en el WiZink Center de Madrid, nos trajo muchas sorpresas. Algunas de ellas las descubrimos en la alfombra roja, cuando los invitados a la gran noche de la música posaron para inmortalizar el momento. ¡Qué horror! Algunos modelos de la noche nos dejaron la piel como escarpias.

¿Cómo es posible que se pusieran semejantes 'trapos' para una entrega de premios de esta índole? Vale que los artistas suelen ser osados y arriesgan, pero a veces tanto riesgo conlleva un error. Y eso es lo que les pasó a alguno de ellos.

En lugar de ir de gala, algunos parecían que iban a una fiesta de disfraces. ¡Y eso que Halloween ya había pasado! ¿Tienes curiosidad por saber cuáles fueron los peor vestidos de la noche? Nosotros tenemos nuestra particular selección.

Y los ganadores a los peores looks de Los 40 Music Awards son... ¡Vanesa Martín, Blas Cantó, Don Patricio, Mabel, Nerea Rodríguez y Becky G? Echa un vistazo a sus 'outfits', elegidos por su peor enemigo, y danos tu opinión. ¡Anímate!

Vanesa Martín, la iluminada

Agencias

Se llevó el premio a Mejor Videoclip por 'De tus ojos'. El traje de chaqueta y pantalón con lentejuelas y el body, todo de Asos, no estaba mal, pero el look total en blanco no es lo que más le favorece. ¡Aprueba por los pelos con un 5!

Blas Cantó va de retro

Agencias

Esperamos que tenga mejor suerte en Eurovisión porque en Los 40 Mucic Awards no se llevó ningún premio, pese a estar nominado. ¡Menudas pintas! Esperemos que a Rotterdam te llevas otro modelito, ¿vale? Si no, suspendemos como ahora, que se lleva un 4.

Nerea Rodríguez, en bronce

Agencias

El vestido de House of CB que lució la cantante de 'OT 2017' no fue nada acertado. Ajustado, para marcar tipín, que lo tiene porque está delgada, pero mejor lo deja para un día de carnaval. Pinchó totalmente y por eso le damos un 3.

Don Patricio, despistado

Agencias

Puso cara de niño bueno y de no saber dónde estaba, pero lo cierto es que el rapero no quiso perderse el premio que se llevó su chica, Lola Índigo. Eso sí, con este traje de Nouman, ¡no! Le damos un 3 por darle algo porque el 'outfit' se las trae...

Mabel, todo al rojo

Agencias

Nos encanta la música de esta artista, nacida y criada en Alhaurín el Grande, Málaga, y que se llevó el premio Revelación en la categoría internacional. Y eso fue todo, porque no supera la pasarela de estilo. Ella canta muy bien pero quien le asesoró con ese vestido, no era su amigo. ¡Le damos un 2 y gracias!

Becky G, la naranja mecánica

Agencias

A simpática no la gana nadie, pero en cuestión de estilo deja mucho que desear. Si las letras de sus canciones son provocativas, aún más sorprendente fue este modelito de la firma Redemption... Sin duda, a nuestro juicio, fue la peor vestida y le damos un mísero 1.