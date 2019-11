¿Piel grasa deshidratada, piel grasa en la frente y seca en el resto, piel mixta...? Seguro que te has hecho esta pregunta cientos de veces cuando te miras en el espejo a última hora del día y no te gusta lo que ves. ¿Qué le sucede a mi cara? ¿Tengo algún problema? No te pasa nada en absoluto. Si te brilla la frente y el resto de tu rostro lo tienes seco o descamado no es porque tengas la piel mixta, porque esta no existe como tal. Los tipos de pieles son seca, grasa y normal. Lo demás... ¡olvídate!

Por otra parte, no se puede tener la piel grasa solo en la frente y seca en el resto de la cara, por una sencilla razón: no es posible tener la piel grasa y seca a la vez. Entonces, si te encuentras en esta situación deberías sospechar de tus cosméticos, de tu entorno de trabajo y, por qué no, de lo que gesticulas.

Los cosméticos para piel grasa solo sirven para tratar la piel con exceso de sebo y si la tienes seca no deberías utilizar estos cosméticos. Recuerda que el hecho de que te brille solo la frente no indica que tu piel sea grasa. Tiene una explicación un poco más compleja que a continuación te voy a contar.

Getty Images

Cuando tu piel brilla en general, y eso implica frente, nariz, pómulos y barbilla significa que tienes exceso de sebo, pero cuando solo brilla la frente debes reconsiderar si tus cremas son aptas para ti y si el agua del manto hidrolipídico aguanta todo el día.

Factores que llevan a una deshidratación de la piel



Cuando te deshidratas el organismo, que está siempre alerta, fábrica grasa para que puedas estar protegida y por eso brillas. Pero, ¿qué factores desencadenan que tu agua se evapore con más rapidez deshidratando la piel?

1. El uso de cremas relipidizantes del estrato córneo provoca que la barrera cutánea pierda fuerza y eso provoca la pérdida de agua.

Getty Images

2. El entorno del trabajo puede favorecer la pérdida de agua. Los ambientes secos, las fuentes de calor o tener poca ventilación favorece la deshidratación y quizás la solución sea además de usar un buen cosmético colocarte un humidificador cerca de ti.

3. El humo del tabaco también favorece esa pérdida de agua.

4. La frente es la zona que más se mueve del rostro. Cuando te ríes, te sorprendes, lloras, te concentras en el trabajo... tu frente está siempre en movimiento y cuando tu piel está sana y fuerte aguanta mejor esos movimientos gestuales, pero si además de estar deshidratada, no usas el cosmético adecuado, la ecuación da como resultado una piel poco elástica, gruesa, con exceso de brillos.

Mi consejo de hoy es que debes estudiar tu piel para saber con exactitud si es grasa, seca o si está hidratada para que aplique elijas el cosmético adecuado y adaptes tus cuidados a tu ambiente de trabajo y a tu zona geográfica ya que los ambientes secos favorecen esa pérdida de agua y con agua en tu piel los brillos se reducen pudiendo desaparecer.

Cuca Miquel, coach de belleza. Cedida