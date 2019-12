Hace tan solo unos días tuvieron lugar los American Music Awards, más conocidos por todos como los AMAs. Su alfombra roja siempre nos da mucho juego y es que las cantantes que posan en ella nos dan más de un disgusto. O alegría, según se mire porque nos dan muchos ratitos de conversación analizando sus looks imposibles.

Este el caso de Christina Aguilera. Vaya por delante que nuestros compañeros periodistas especializado en moda la pusieron bastante bien porque pocas podían llevar ese look imposible del diseñador francés Jean Paul Gaultier. Sin embargo, nosotros que somos más de andar por casa, no logramos entender ese look, por muy de firma francesa que sea. La diva del pop se plantó en los premios bien de hombreras, bien de collar y bien de anillacos de perlas... Y no, nos olvidamos de esa capucha al más puro estilo rapero de los de antes.

Pero Christina no ha sido la única celebrity que esta semana nos ha dejado sin palabras al verla salir de casa con alguno de sus estilismos. Sigue leyendo que vamos a alegrarte el día con nuestro ranking de peor vestidas de la semana.

Christina Aguilera, blanca y ¿radiante?

Agencias

Un look de este calibre sólo podía estar firmado por Jean Paul Gaultier y sólo Aguilera podría llegar a ponérselo. Vestido túnica con capucha, maxi joyas, maxi hombreras, plataformas, ¡qué horror!



Kesha se estampa

Agencias

‘¿Hay algo más que pueda ponerme?’ Esto debió pensar la artista estadounidense cuando se plantó con este total look de Versace en la alfombra roja. Duelen los ojos sólo de mirarla.

Anitta o 'cómo meter la pata'

Agencias

La artista brasileña debería saber que si te pones una falda con semejante raja, olvídate de llevar un top mínimo. Un look que podría ser muy sexy termina convirtiéndose en vulgar por ese detalle.

Rihanna, vístete despacio...

Agencias

Hay días en los que el pasotismo de la cantante de Barbados es significativo. O tenía mucha prisa o es que nosotros no entendemos esa manera de ponerse el jersey. Si al menos le quedara bien…

Ariana Grande, tarjeta amarilla

Agencias

Sabemos que es uno de los colores de moda, pero hay que saber llevarlo, y un plumas oversize no es la prenda más adecuada. Para colmo, lo combinó con botas XL de terciopelo negras, un error.

Kristen Stewart, a golpe de cadera

Agencias

Menos mal que la actriz está delgada, porque si no, ni de lejos podría ponerse ese vestido. Por mucho que sea un diseño de Thom Browne, lo de pronunciar las caderas no lo vemos.