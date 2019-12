La actriz Jessica Alba nos sorprende, una vez más, con un look de lo más informal que demuestra que con unos básicos se puede conseguir el 'outfit' perfecto. No se necesitan grandes excesos para logra el objetivo. Basta con unos jeans, un jersey en tonos crudos, que pega con todo, y unos simples botines, que esta temporada recuperan el protagonismo de antaño. Son más cómodos y combinan perfectamente con un look formal e informal.

Lo que más nos gusta del look de Alba es su abrigo, de estampado animal. El 'animal print' se ha convertido en la tendencia estrella de esta temporada y no puede faltar en tu armario. Ella elige este 'coat' para pasear por Los Ángeles, que completa con un bolso étnico, también tendencia.

El 'animal print' ha recuperado su esplendor de antaño y le da un toque chic a todos los looks, siempre y cuando lo combines con las prendas adecuadas, eso sí. Por eso, si quieres actualizar tu vestuario de básicos, no olvides incluirlo entre ellos. El resultado es increíble.

¿Te gusta el estilo que luce Jessica Alba? A nosotros nos parece muy casual e ideal para salir por ahí sin complicaciones. Si quieres copiarlo, echa un vistazo a las prendas que hemos seleccionado para ti. ¡Te encantarán!

Pendientes de Vidal & Vidal, 34 €

Abrigo de Zalando, 154,95 €

Anillo de Pandora, 59 €

Jersey de Mango, 29,99 €

Pantalones de Bershka, 19,99 €

Botines de Zalando, 55,95 €

Bolso de Zara, 39,95 €

