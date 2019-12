La colección que Giambattista Valli realizó para H&M y que se puso a la venta hace tan solo unas semanas, ha sido uno de los momentos más esperados de la industria de la moda del año. De hecho, como cada colaboración que la marca sueca realiza con diseñadores de renombre, fue un éxito de ventas y muchos de sus productos se agotaron en tiendas físicas cuestión de unos pocos días. De hecho, en la web de H&M apenas quedan tallas en muchas de las prendas.

Pero si hay una prenda que cautivó a compradores e influencers de todo el mundo, fue el vestido de tul rosa. Ya en el pasado mes de mayo se lo pudimos ver a Kendall Jenner, que fue la modelo encargada de llevarlo por primera vez y la imagen de la campaña de esta ansiada colaboración.

Meses después, son muchas las celebrities e influencers que siguen su estela y no han podido resistirse a este vestido. Es el caso de Dulceida, que lo llevó hace unos días para asistir a un evento de una marca de cosméticos, o de la italiana Anna Dello Russo. Pero no han sido las únicas famosas que han coincidido en un look. Emilia Clarke y Katy Perry han sido otras dos bellezas en llevar el mismo estilismo. Vamos a ver a quién le sienta mejor.

Anna Dello Russo y Dulceida, volantes rosas



Agencias

¡Cómo nos gusta este vestido con escote palabra de honor y que marca la cintura con un lazo! Pertenece a la colección cápsula de Giambattista Valli para H&M, y Kendall Jenner, como imagen de la firma, ya lo llevó sobre la pasarela. El diseño, perfecto para las Fiestas, cuesta 299 euros y lo puedes comprar todavía en su web. Nos quedamos con el estilazo de la influencer española. La periodista italiana está demasiado delgada.

Emilia Clarke y Katy Perry, estilo romántico

Agencias

Las dos apuestan por este precioso diseño en rojo de Dior compuesto por un atrevido corpiño y falda de tul. La cantante arriesga demasiado y se equivoca con un total look añadiendo salones y boina de lentejuelas del mismo tono. Mucho mejor la actriz de ‘Juego de Tronos’, que prefiere accesorios minimalistas para dejar todo el protagonismo al vestido. Ya sabes, menos es más.