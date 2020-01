Nicky Hilton nos sorprende con su look clásico pero muy actual.

nos sorprende con Lección de estilo de la pequeña de las Hilton.



La hermana pequeña de Paris Hilton vuelve a demostrarnos que 'menos es más'. Su estilo nada tiene que ver con ella, al contrario, Nicky es mucho más sencilla que la famosa Dj y, para muestra, el estilismo que hemos elegido para esta ocasión. Lo cierto es que a nosotros nos encanta, ¿a ti?

Nicky apuesta por la combinación perfecta: un jean con una chaqueta de cuadros de estilo Chanel y un bolsazo. Para completar este sencillo pero acertado look, apuesta por la comodidad en los pies con unas sencillas bailarinas y complementos los justos: unos pendientes y un reloj. Sencillamente, perfecta.

Un look clásico pero muy actual que puedes usar en cualquier evento, ya sea una cita de negocios, una reunión de trabajo o una salida con amigos o con tu pareja. Acertarás totalmente y además, estarás supercómoda. Seguro que en tu 'closet' tienes algunas de estas prendas, todo un básico que no deben faltarte. Si no es así, echa un vistazo a la selección que hemos hecho para ti y copia el estilo de Nicky Hilton. ¡Te encantará!

Pendientes de Majorica, 80 €

Chaqueta de Zara, 49,99 €

Vaqueros de Stradivarius, desde 19,99 €

Top de H&M, 19,99 €

Bolso de Parfois, 19,99 €

Bailarinas de Pretty Ballerinas, 129 €



Reloj Viceroy, 44,50 €

Combínalo con...

Lápiz de ojos de Max Factor, 8,12 €

Sombra de ojos de L'Oréal, 17,70 €

Barra de labios de Lancome, 28€