Ir a un sarao y que alguien te diga que tiene el mismo vestido o look que tú has elegido con tanto esmero no sienta nada bien. Eso es así y no te creas cuando alguien dice que no le importa ir vestida igual que su 'amigui'.

Pero también es verdad que nosotros no tenemos estilistas que nos traigan los modeluquis a casa y que tengan conocimiento de si el modelito en cuestión ya lo ha llevado otra antes.

Esto es lo que ocurre con las celebrities, que mucho estilista y que luego veas en los medios que otra famosa ha llevado ese mismo look antes... Y sí, en eso somos unos maestros... Rebuscar en los archivos digitales de las fotos para encontrar a celebrities que hayan tenido la mala pata de llevar el mismo estilismo.

Esta semana nos hemos encontrado con Nicky Hilton y Kate Mara, que lucieron un vestido de cóctel en blanco y verde de Valentino. Pero no han sido las únicas. Sigue leyendo para ver qué otras celebrities han coincidido con sus estilismos.

Nicky Hilton y Kate Mara, romántico combinado

Las dos apuestan por este maravilloso vestido corto de Valentino y las dos lo combinan con salones en color blanco. Sólo la rica heredera prefiere llevar un clutch en tonos verdes, como el diseño, lo que llega a estropear por completo el look. Aunque el resto sean coincidencias casi idénticas, lo sentimos por la hermana de Paris, pero nosotros nos quedamos con la actriz de ‘House of cards’.

Poppy Delevingne y Emily Ratajkowski, lo más dulce



Este minivestido color pastel con flecos de la firma Bottega Veneta es uno de los más buscados por actrices y modelos. Lógico, porque es Ideal para lucir en fiestas. Aunque Emily apuesta por un total look de pasarela muy correcto, a nosotros nos gusta más cómo lo luce la hermana de Cara Delevingne, rompedora con sandalias de plataforma en color negro. Un contraste de lo más estiloso.

Laura Dern y Rebecca Romijn

Las dos actrices están espléndidas con este vestido con capa en azul y color oro de Stella McCartney. Les favorece tanto la tonalidad como el largo, por lo que sólo encontramos algunas diferencias en el peinado. Mientras la actriz de ‘Big little lies’ opta por un estilo vintage con ondas perfectas y cabello hacia un lado, Rebecca prefiere el cardado de estilo ochentero actualizado. Una opción que nos ha encantado.