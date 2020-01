Ya sabes lo que nos gusta recopilar looks que no entendemos, o bien por rarunos o bien por feos. Y es que los famosos no dejan de darnos sorpresas estilísticas cada semana.

En esta ocasión, Elizabeth Olsen, la Bruja Escarlata de los 'Vengadores', acudió como invitada a un conocido programa de televisión con un vestidito que podría ser 'mono' si no fuera porque le sobran varios centímetros de hombreras. Es cierto que la chica no va tan mal del todo, pero como suele ir siempre muy bien, este pequeño fallo no se lo perdonamos por muy tendencia que sea.

Pero no ha sido la única que ha resbalado con su estilismo esta semana. Pink, Miley Cyrus, Selena Gomez y Mariah Carey también están esta semana en nuestro ranking de peor vestidas.

Elizabeth Olsen, menos es más

Agencias

Se llevan las hombreras, sí, pero tampoco hay que exagerar. Si encima las combinas con lazo, el modelito queda bastante exagerado. Para colmo, las sandalias de pulsera no le sientan nada bien.

Mariah Carey, puesta de largo

Agencias

Ya sabíamos que su gusto a la hora de vestir es más bien escaso, pero de ahí a ponerse el mantel de la mesa a modo de falda… Un centímetro más largo y se pisa el modelito.

Miley Cyrus, de regalo

Agencias

La artista se equivoca una vez más cuando elige colocarse este vestidito con forma de paquete. No sólo le sienta fatal sino que, además, tiene pinta de ser lo más incómodo del mundo.

Pink, retro demodé

Agencias

Ni el color ni los volantes ni el sombrero… No nos gusta nada de lo que lleva la artista y le damos un cero en estilo. En la alfombra roja de unos premios de música debería ponerse algo más cañero.

Scott Disick, el más salvaje

Agencias

Es posible que haya tomado prestado el plumas animal print de su chica, Sofia Richie. No le pega nada. Éste es el resultado de haber sido la pareja de Kourtney Kardashian durante nueve años.

Selena Gomez lo peta



Agencias

Con lo monísima que es la actriz y lo horrible que está con este diseño flúor. Y que conste que lo peor no es el color, sino el escote palabra de honor con el que parece estar a punto de explotar.