Hailey Baldwin, una de las peor vestidas de la semana.

Las famosas pinchan en la elección de su modelito.



Las famosas no siempre están divinas de la muerte. Estamos acostumbrad@s a verlas así, pero de vez en cuando, alguna patina y se estrella con la elección de su look. Eso es lo que conlleva no hacer caso a los consejos de un buen estilista, que siempre buscará lo que mejor te siente.

En fin, nuestras celebrities, patrias o del otro lado del charco, nunca nos decepcionan, para bien o para mal y sobre sus 'outfits' podemos escribir largo y tendido. ¡Vaya modelitos que se nos plantan! ¿No se han visto en un espejo? Parece que no. Es más, algunas se colocan auténticos adefesios, que lejos de parecer glamurosas, van un pelín horteras.

Esta semana, en 'Las peor vestidas de la semana' se nos han colado Rihanna, Paris Hilton, Kate Perry... Pero se lleva la palma... ¡Hailey Baldwin! No sabemos a quién le habrá pedido la camisa, pero desde luego, la esposa de Justin Bieber se ha estrellado con este look. ¡Con lo guapa que es y el tipazo que tiene! ¿Qué te parecen los looks que hemos seleccionado? A nosotros nos horrorizan...

Rihanna, cuadrado elevado al cubo

Agencias

Abrigo vichy reversible, sudadera con estampado damero y, para colmo, gafas de pasta también cuadradas. Mirarla resulta mareante. ¡Con lo mona que estaría con básicos monocolor!

Paris Hilton, ¿te encaja?

Agencias

Se creerá muy fina, pero la heredera parece llevar un look de prendas compradas en el mercadillo. ¡Qué exagerada! Estamos hartos de explicar que la elegancia se basa en el menos es más.

Katy Perry, el volantazo

Agencias

No sabemos si va de fiesta con un abrigo maxi o si se va a tirar desde un avión, porque parece que se ha puesto un paracaídas como vestido. Unas veces tamaño XL y otras XS, esta chica no vive en su talla.

Olivia Culpo, hablando en plata

Gtres

Con lo estilosa que es la ex de Nick Jonas y ¡cómo se equivoca! Aunque lleva una pasta en complementos (bolso Fendi, 3.400 €; zapatos, 460 € ; pendientes, 2.400 €), este look no hay quien lo arregle.

Lady Gaga, entre cristales

Gtres

Como se caiga al suelo, se arma la mundial. La cantante no sabe qué ponerse para ser la primera en el ránking de la extravagancia. ¿Qué vestirá en una fiesta de disfraces?

Hailey Baldwin, de andar por casa

Gtres

La señora de Justin Bieber se cree que, por ser modelo, todo vale. Es guapa y tiene tipazo, sí, pero para salir a la calle hay que cuidar más el estilismo. Hay mejores formas de llevar la camisa de tu chico.