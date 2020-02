¿Quién no recuerda a Jane Birkin? Bueno, quizá los millennials no tienen ni idea de lo que estamos hablando, pero ella fue, por excelencia, el icono de moda de los 70. Una época completamente revolucionaria en la que convivieron tantos estilos diferentes a los que tanto tenemos que agradecer hoy. Pana, terciopelo, mini shorts, maxi faldas, zuecos de madera... Y las botas mosqueteras. Un auténtico 'collage' de estilo que los armarios de hoy están recuperando y no podríamos estar más agradecidos.

Quien bien lo sabe es Hailey Bieber. La modelo se ha sumado a la tendencia setentera luciendo botas mosqueteras de todas formas posibles, y nos encanta. Ha vuelto a hacer gala de su estilazo durante la Semana de la Moda de París, donde en menos de 24 horas ha conseguido lucir tres 'looks' diferentes y triunfar con todos. Sus tres estilismos tienen dos denominadores comunes: El bolso 'The Chain Pouch' de Bottega Veneta, que cuesta unos 2.790, y las botas mosqueteras de cuero, firmadas por Casadei, que ha lucido en tres colores diferentes.

Gtres

El primero de sus estilismos, para arrancar el día por todo lo alto, fue un traje de chaqueta con minifalda y 'blazer cropped' en tonos verdes, que combinó con un crop top negro y complementos en el mismo color.

Horas después, cambió la mini por una falda larga de piel con una abertura lateral que dejaba ver sus... ¿botas mosqueteras? No. Esta vez escogió unos 'stiletto' a los que añadió una especie de calentadores que crearon el efecto maxi botas. Un trucazo que debes apuntar desde ya. Para completarlo; Jersey oversize de cuello alto en el mismo morado.

Gtres

Para su tercer 'look' lo apostó todo al marrón con una vestido tipo blazer a cuadros, ajustado a la cintura con cinturón, y esta vez sí, botas mosqueteras de piel marrón.