Dua Lipa suspende en estilo con uno de sus outfits callejeros.

con uno de sus outfits callejeros. Cinco famosos más le acompañan esta semana en nuestro ranking semanal de peor vestidos.

Está demostrado que ser famoso no significa tener estilo a la hora de vestir. Y por lo que parece tener la cuenta corriente a rebosar de dinero tampoco es sinónimo de ir divin@ de la muerte. Así nos lo demuestran semana, tras semana, mogollón de celebrities. Esta vez la famosa que tiene el honor de encabezar la lista de peor vestidas de la semana es nada más y nada menos que Dua Lipa.

Pero ojo que la cantante ha tenido una dura competencia y no ha sido nada fácil elegir. Y es que ahí estaba por ejemplo Rihanna con un modelito morado imposible para ponérselo difícil. Por favor, un estilista, un amigo, alguien que tenga el valor de decirles que sus modelitos les quedan fatal...





Dua Lipa, en tamaño maxi

Gtres

Da igual que vayas al gimnasio o que quieras llevar ropa sport por la calle: siempre debes ir arreglada. Mucho más si eres una artista con más de 30 millones de seguidores en las redes.

Rihanna, de nazareno

Gtres

Con ella llegó la Semana Santa. Además del vestido, firmado por Givenchy, se empeñó en ponerse los complementos a juego y se olvidó de la principal regla de estilo: menos es más. Ay, Rihanna, Rihanna que el carnaval ya pasó.

Mabel, drapeados sin sentido

Gtres

El look de la cantante no hay por dónde pillarlo. El peinado, tan vintage, no le favorece en absoluto. Y el vestido, más que de gala, parece comprado en un mercadillo. Lo sentimos, Mabel, no nos convence.

Elisabetta Canalis, en busca del dorado

Gtres

El traje de pantalón y chaqueta tiene un pase, pero combinarlo con un top dorado y transparente para llevar a plena luz del día es un error. Elisabetta, ¡qué mal gusto!

Tracee Ellis Ross, excesiva



Gtres

Una cosa es hacer un guiño a las tendencias y otra muy distinta llevarlas a la máxima expresión, como hace la hija de Diana Ross. El vestido es un horror, pero combinar con la sombra de ojos, es peor.

Johnny Depp, ¡vaya desastre!

Gtres

A pesar de ser uno de los actores mejor pagados (gana más de 20 millones de euros por película), lleva ropa que parece vieja, y mucho. ¡Y hasta parece que necesita un baño!