Aunque nos tienen acostumbrados a verlas siempre estupendas, a veces, las 'celebs' también meten la pata y se colocan cada modelito que... ¡nos dejan sin comentarios! Y es que en su afán por innovar y sorprender, a veces se equivocan en su elección y patinan totalmente en la elección de su look.

¿Culpa de ellas o de sus estilistas? 'Fifty-fifty'. Lo cierto es que nuestras famosas nunca nos decepcionan, para bien o para mal, con los 'outfits' que lucen. Y de paso nos permiten ratos de charla y análisis estilístico que dan para mucho. Resumiendo, que nos encanta verlas guapísimas e ideales de la muerte, pero también cuando pinchan con sus estilismos y se colocan cada adefesio... ¿No se han mirado en un espejo?

En fin, que una semana más, tenemos a varias famosas que compiten por el cetro de liderar el ranking de 'Las peor vestidas de la semana'. En esta ocasión no hay dudas, Sharon Stone se lleva la palma. ¿Quién la ha visto y quién la ve con ese look de andar por casa? ¡No parece ni ella! Pero no es la única que nos ha sorprendido con su 'outfit' horripilante. Echa un vistazo a Hilaria Thomas, Zendaya o Noomi Rapace. A nosotros nos horrorizan, ¿y a vosostr@s?

Hilaria Thomas, dulces sueños

Una cosa es que te encante el yoga y te guste vestir cómoda a cada momento y otra ¡salir en pijama a la calle! Hay que guardar las apariencias y arreglarse un poquito más.

Zendaya, de carnaval

La artista elige para la alfombra roja un diseño de Rahul Mishra que más bien parece un look para llevar estos carnavales. Hay batas de estar por casa que son más monas.

Maisie Williams, talla extragrande

Siempre la vamos a recordar como Arya Stark en 'Juego de tronos' porque casi iba mejor vestida en la serie que fuera del set de rodaje. El modelito, el peinado y el maquillaje son para no mirar.

Sharon Stone, su cara 'B'

¡Quién te ha visto y quién te ve! Cualquiera diría que estamos ante el mito sexual de los 90... Madre qué pintas se nos gasta. Sharon, una actriz de tu talla nunca debería descuidar su estilo.

Kendall Jenner, antigua

Por ser guapa y tener cuerpazo la top se salva de no tener peor nota. Pero hay que reconocer que el modelito no es de los que más le favorecen, sencillamente porque no es bonito.

Noomi Rapace, mezcla raruna

El peinado y el maquillaje son lo mejor, pero la ropa y los complementos no acompañan. Parece que ha creado su look a partir de prendas rescatadas de bolsas de basura. ¡Qué espanto!