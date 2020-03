Una semana más os traemos vuestra sección favorita, esa en la que no dejamos 'títere con cabeza' y podemos despacharnos a gusto sobre los looks de nuestras celebrities que, a veces, se las traen: las peor vestidas de la semana. Ell@s que son tan glamouros@s y divin@s de la muerte, ¿por qué no recurren a un estilista como dios manda que les asesore bien?

Cada uno sabe lo que le siente bien y mal y no debemos confundir el 'mamarachismo' con la originalidad, y esta semana, alguno de nuestros famosetes se han pasado de la raya... Y si no, juzgadlo vosotros mismos. Os traemos unos estilismos que os van a dejar con la boca abierta.

Sin duda, hay una que se lleva la palma y parece que es reincidente en este peculiar ranking de las peor vestidas de la semana. Y no es otra que Rita Ora. Esta chica no aprende y vuelve a pifiarla no solo con el vestido que elige, que se las trae, sino también con el maquillaje: ese azul en los ojos que parece un antifaz ochentero... No nos gusta nada.

Pero, no es la única que nos deja ojipláticos con sus 'outfits'. Rebel Wilson, Sophie Turner o Celine Dion intentan arrebatarle el cetro. Y algunos más que podrás descubrir si sigues leyendo. ¡No tienen desperdicio! A nosotros nos horroriza. ¿Y a vosotr@s?

Rebel Wilson, color borgoña

Agencias

La actriz no acertó con esta propuesta de Paolo Sebastian por un detalle: los brillos nunca estilizan, más bien todo lo contrario. Una pena, porque ella suele elegir prendas que disimulan su sobrepeso.

Camila Cabello, asimetrías

Agencias

El vestido puede tener un pase, aunque tampoco nos fascine, pero ha metido la pata con los zapatos. El diseño de pulsera al tobillo no le favorece porque acorta las piernas.

Rita Ora, bicolor

Agencias

En blanco y negro, con escote palabra de honor y en versión maxi, ¡qué horror! Vale que a la artista le guste llamar la atención, pero no debería llegar a este extremo.

Celine Dion, extragrande

Agencias

La combinación de colores es maravillosa, pero la talla deja mucho que desear. El pantalón XL con efecto arrugado como las botas resulta un exceso de estilo que ni siquiera a ella le queda bien.

Nicolas Cage, salvaje y retro

Agencias

Da un poco de grima verle así vestido. Su look de cazadora animal print y pantalones de cuero, además de un poco chulesco, nos parece antiguo. Donde esté un vaquero y una camiseta.

Sophie Turner, quién te ha visto...

Agencias

Ya sabemos que no iba de fiesta, pero eso no significa que deba descuidar su estilismo. Las prendas demasiado anchas y ese despeinado no son propios de una actriz de su altura.