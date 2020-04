Despídete del "yo con estos pelos" durante la cuarentena y retoca el color de tu pelo con estos sencillos consejos.

El confinamiento por el COVID-19 empieza a prolongarse más de lo esperado y de los 15 días iniciales, ahora se ha prolongado hasta Semana Santa, de momento. Para sobrellevar la cuarententa os hemos ido dando distintos consejos: establecer rutinas, hacer ejercicio, ponerte mona... Ahora os vamos a dar otro muy importante: ¡arréglate el pelo tu misma!

Tranquila, no hablamos de que te lo cortes ni nada por el estilo, simplemente te damos algunos trucos para recuperar el color de tu pelo. No puedes ir a la pelu, porque todo está cerrado, pero desde casa puedes conseguir que tu cabellera vuelva a lucir brillante, sana y con un color envidiable. Sigue el ejemplo de algunas de nuestras 'celebs' y utiliza algunos de los productos que ellas mismas tienen en su rutina 'beauty' y que les permite lucir esos 'pelazos'.

Si el encierro te ha obligado a decir "y yo con estos pelos", ¡olvídalo! Sigue nuestros consejos para retocar el color de tu pelo, corregir la raíz o refrescar tu color. No te olvides que, aunque estés encerrada en casa, puedes estar igual de guapa. ¡Anímate y ponte manos al tinte!

Tinte permanente



Si tienes un porcentaje alto de canas, seguro que intentas disimularlas con un tinte rubio como hace Kate Moss. A falta de peluquería abierta, la modelo británica tendría que usar una coloración permanente que no se vaya con los lavados. Eso sí, sigue al pie de la letra las instrucciones del fabricante. Echa un vistazo a estos productos que pueden ayudarte a despedirte de tus canas de manera natural.

Olia Bold, de Garnier (8,95 €); Excellence Crème, de L’Orèal Paris (7,95 €); Creme Color, de Schwarzkopf (3,99 €); Phyto Color, de Phyto (desde 9,90 €). Cedidas

Espacia los lavados

Champú con color, de Batiste (4 €); Champú seco de avena, de Klorane (11,66 €); Champú seco, de Naturtint (6,62 €). cedidas

Puede que estés acostumbrada a lavarte el pelo a diario, pero quizá sea el momento de hacerlo solo cada dos o tres días. De esta manera conservarás el color más tiempo. La solución para seguir viéndote bien es emplear champúes en seco, y los hay hasta con color.

Margot Robbie

Salvo que tengas la suerte de llevar el cabello como la actriz, que lo tiene degradado, con su color natural en la raíz y decolorado en las puntas, vas a tener que probar tu maña en casa como peluquera



Refresca el color

Root Retoucher, de Schwarzkopf (desde 3,99 €); Color Blow Dry, de Matrix (23,75 €); Retouch.Me, de Kevin Murphy (16 €); Magic Retouch, de L’Oréal Paris (7,95 €); Colour Camouflage, de Montibello (9,99 €). Cedidas

Si llevas el cabello coloreado como Blanca Suárez, que ni siquiera la raíz es de su tono natural, vas a tener que potenciar el color con estos productos que están a medio camino entre el tinte tradicional y los retoca raíces. Se pueden aplicar de raíz a puntas, solos o con mascarillas hidratantes. Se van a los pocos lavados y sirven para intensificar un color ya dado.

Retoca raíces

Color&Cream, de La Mota (29 €); Gel colorante temporal, de Christophe Robin (29 €); Make Up Nutri Color Cream, de Cotril (25,60 €); Touch Chromatique, de Kérastase (21,73 €); Magica CC, de Collistar (20,90 €); Soin Repigmentant, de Leonor Greyl (43,90 €). Cedidas

Existían desde hace tiempo, pero en esta época se van a convertir en artículos de primera necesidad. Son los retoca raíces que de una pasada cubren a la perfección las canas en la zona de la raíz. Las hay de distintos tonos y algunos que se aplican como máscaras de pestañas.



Diademas y turbantes

Pañuelo, de Lola Casademunt (29,95 €); Turbante, de Zara (7,95 €); Cinta, de Zara (7,95 €). Cedidas

Si no te vas a arriesgar a variar ese tono que tanto te gusta y que sólo consigue tu peluquero, existen remedios como ponerte diademas anchas, bandanas o pañuelos para tapar la raíz. Colócatela en lo alto de la frente y emula a las celebrities.

