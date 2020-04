Marta López incendia las redes con su imagen más sexy y provocadora.

La novia de Kiko Matamoros prueba cómo le quedaría el pelo negro y el flequillo.



Está claro que uno de los pasatiempos de las celebrities durante esta cuarentena está siendo los cambios de looks. Parece que lo de verse día a día en casa con el mismo careto termina por aburrir y son muchos los rostros conocidos a los que les apetece probar cosas nuevas. El último ejemplo nos lo ha dado Marta López, la atractiva novia de Kiko Matamoros. La modelo no se ha atrevido a raparse el pelo como sí están haciendo muchos famosos pero tampoco se ha quedado atrás. La andaluza ha decidido jugar con su imagen y el resultado final ha sido de lo más impactante. No te pierdas la imagen más sexy de Marta López, melena corta de color negro y con flequillo, al más puro estilo de Uma Thurman en la mítica peli 'Pulp Fiction'.

Instagram Marta López

Marta López ha sido audaz a la hora de elegir su nuevo imagen y de cómo mostrarla pero, eso sí, sin llegar hasta el final. La modelo, que es toda una influencer, ha subido unas fotos de lo más sexys a su perfil de Instagram donde aparece con los labios pintados de rojo, una peluca de melena corta color negro y flequillo que, la verdad, le sienta muy bien.

Sí, una peluca amigos... Por ahora, parece que la novia de Kiko Matamoros solo estaba probando cómo le sentaría un cambio de look tan llamativo. Pero más allá del cambio de look, lo más llamativo ha sido cómo lo ha enseñado. Y es que Marta ha elegido un conjunto de lencería roja de lo más atractivo y unas poses de lo más provocadoras que han subido la temperatura en redes.

gtres

De lo que estamos seguros es de que a su chico, Kiko Matamoros, sí le habrá gustado y mucho el jueguecito de su novia con su imagen porque la joven estudiante universitaria de 23 años está guapísima de morena y, desde luego, sexy a más no poder. Y es que, a pesar de los 40 años de edad que los separan, el colaborador de 'Sálvame' y la modelo están a punto de celebrar su primer año juntos como pareja.