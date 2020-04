Los vestidos que unen a las 'celebs'.

Jennifer Lopez y Jennifer Lawrence apuestan por el rojo y negro y aciertan.

¿Cuál puede ser la peor pesadilla de una mujer: tener mal el pelo, una manicura horrenda o lucir unos kilitos de más? Todas ellas son correctas pero si vamos un paso más, ¿qué se os ocurre? ¡Coincidir con otra con el mismo modelito! Precisamente eso le ha ocurrido esta semana a Jennifer Lopez, que además es reincidente, y a Jennifer Lawrence: han elegido el mismo vestido pero en colores diferentes. También es mala suerte, ¿no os parece? Con la cantidad de modelazos firmados por grandes diseñadores y van las dos y eligen el mismo.

¿Por qué no le habrán pedido consejo a su estilista? ¿Tal vez comparten el mismo y como no iban al mismo 'sarao' pensó que nadie se daría cuenta? Pero nosotros sí. En una situación muy parecida también se han visto otras famosas como Heidi Klum y Jennifer Hudson o la guapa de Rocsi Diaz y Reese Witherspoon. Estas sí que coinciden en todo: modelito y color.

Y aunque sabemos que las comparaciones son odiosas, también son inevitables y a estas alturas vuestra ayuda resulta esencial. Queremos que las observéis muy bien y nos digáis a cuál de ellas le sienta mejor el vestido. Preparados, listos... ¡tod@s a votar!

Heidi Klum y Jennifer Hudson, mini con stilettos

Agencias

Este minivestido firmado por Versace ha sido todo un éxito entre las celebrities. La top alemana y la cantante y actriz estadounidense lo combinaron con el mismo diseño de zapatos, también de la firma italiana. Sin embargo, Klum está mucho más estilizada, y no sólo porque sea más alta que Hudson: acertó al elegir el color nude para sus complementos.

Jennifer Lopez y Jennifer Lawrence, cuestión de color

Agencias

La protagonista de 'Los juegos del hambre' fue la primera en llevar este diseño minimalista y muy elegante de Tom Ford. Apostó por el color negro mientras que JLo prefirió un total look en rojo. Aunque también está muy guapa, porque tiene tipazo, la cantante e intérprete de 'Estafadoras de Wall Street' resultó más agresiva. En esta ocasión, nos quedamos con el look de Lawrence.

Rocsi Diaz y Reese Witherspoon, un toque juvenil

Agencias

La actriz de 'Big little lies' está ideal con este conjunto de dos piezas de una de sus firmas favoritas, Monica Rose by Lovers + Friends. Mientras ella lo lleva para ir de shopping, la modelo hondureña y ex de Eddie Murphy prefiere lucirlo en un estreno. Nos gusta mucho esta opción, pero nos quedamos con Witherspoon y el toque personal que le da al conjunto con gafas y sandalias combinadas.