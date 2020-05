Cada temporada las firmas de alta costura nos muestran sus nuevas propuestas. Y muchas de ellas son las que veremos en las alfombras rojas de estrenos, entregas de premios y eventos llenos de glamour. Mirad que hay firmas y diseños, pues nuestras famosas se empeñan en elegir los mismos. Y, claro, luego pasa lo que pasa, que las fotos llegan a nuestras manos y no podemos dejar de compararlas. Somos así, que le vamos a hacer y sabemos que vosotros también. Por eso compartimos las imágenes, para que votéis y nos digáis a cuál de ellas le sienta mejor.

A veces un simple peinado –¿pelo suelto o recogido?–, un color de labios –¿rojo o nude?– o unos zapatos –¿taconazo o zapatillas?– pueden llevarte a lo más alto del podio de las mejor vestida, o bajarte de él.

En esta ocasión, nuestros 'obejtivos' son Naomi Watts y Chrissy Teigen, con un precioso modelo de Alexander McQueen en oro y negro; Camilla Belle y Jennifer Hudson, con un vestido palabra de honor rojo; y Bellamy Young y Joely Richardson, que se apuntan al print floral.

Camilla Belle y Jennifer Hudson

Agencias

El diseño escote palabra de honor de Ralph Lauren es ideal con el largo medio, pero pierde bastante si lo llevas hasta los pies. Por eso nos gusta mucho más cómo le sienta a Camilla Belle. Los complementos, con las sandalias en nude y el clutch en rojo, son también perfectos. El look completo con maquillaje y peinado es de diez, mientras que a Hudson le daríamos un siete.

Naomi Watts y Chrissy Teigen

Agencias

El vestido de Alexander McQueen es tan perfecto que no necesita de muchos accesorios. El escote halter, femenino y favorecedor, es un plus. Tanto la actriz como la modelo lo lucen de manera intachable, pero en esta ocasión preferimos a la esposa de John Legend. Completó el look con un clutch joya y labios rojos, en contraste con Naomi, que prefirió un aspecto más natural.

Bellamy Young y Joely Richardson

Agencias

Además de que el vestido de Temperley London le sienta mejor, la actriz de 'Scandal' (interpreta a la primera dama de los Estados Unidos) lo mejora con sandalias transparentes. Aprovecha para llevar la pedicura en rojo, combinada con el estampado del vestido. La intérprete de 'El patriota' prefiere unos peep-toe en negro, una opción menos actual con unos salones ya pasados de moda.