Vaya por delante que al estar todo el mundo encerrado en casa, no hemos podido encontrar a muchas famosas vestidas igual. Como nosotros, las celebrities están encerradas en sus casas y como bien sabrás, no hay fiestas, ni estrenos ni jolgorios a los que ir. Pero como tenemos un archivo de fotos que vale oro, hemos estado buscando eventos pasados para ver qué famosas han coincidido con el mismo modelito.

Y es que son pocas las estrellas del panorama social que pasan por una alfombra roja con un modeluqui que haya llevado alguien antes y se nos haya pasado por alto.

Actrices, cantantes, presentadoras de televisión o incluso diseñadoras de moda han sido pilladas con un look que ya ha lucido otra celebrity antes.

Esta semana hemos fichado con el mismo estilismo a la mismísima Victoria Beckham y a Kate Bosworth con el mismo vestido rojo de la firma de la británica. Los cierto que es un look superfavorecedor pero a una de ellas le queda mejor. ¿Quieres saber a cuál? Pero Victoria y Kate no son las únicas en haber llevado el mismo look. Sigue leyendo y mira quién está esta semana en nuestra sección '¿A quién le sienta mejor?'.

Kate Bosworth y Victoria Beckham, todo al rojo

A la modelo y actriz de ‘Superman Returns‘ no podía sentarle mejor este vestido largo de estilo lady. Ni siquiera su diseñadora, la mismísima Victoria Beckham, es capaz de lucirlo con más estilo. Bosworth prefiere llevarlo anudado a la cintura y completarlo con accesorios con toques dorados. Y acierta mucho más que la que fuera ‘Posh Spice’ con sus salones en color violeta.



Cate Blanchett y Cecilia Suárez, vestido joya

Este diseño de Louis Vuitton es tan espectacular que no necesita complementos. A las dos les sienta genial, pero mientras Blanchett apuesta por un sensual escote y marcar más la asimetría del corte, la prota de ‘La casa de las flores’ prefiere la versión más discreta. Y precisamente por arriesgar y conseguir un resultado más sexy, nos quedamos con la oscarizada actriz de ‘Blue Jasmine’.

Olivia Palermo y Rebecca Ferguson, puesta de corto

Este vestido de la firma española Zara se ha convertido en un clásico para las celebrities por ser un básico atemporal. De estampado floral y corto, se ajusta perfectamente a la figura femenina sin resultar exagerado. Mientras la cantante británica combina con negro, Palermo le da un toque de elegancia con el collar y el color morado de bolso y zapatos. Perfecta.