Una semana más, las celebrities nos dejan claro que muchos ceros en la cuenta corriente no equivalen a tener estilo a la hora de vestir. Ellas lo intentan y se gastan la pasta en los modelitos más exclusivos (o no...) pero, una y otra vez, nos topamos con famosas que van por la vida y por la alfombra roja luciendo un aspecto más que cuestionable, venga va lo decimos sin paños calientes, un aspecto horroroso. Esto pasa tan a menudo que nos hemos visto casi en la 'obligación' de crear nuestro particular ránking semanal de las peor vestidas; sí una tarea muy desagradable pero de lo más divertida, no lo vamos a negar.

Esta semana el primer puesto de este ránking ha ido a parar a Vanessa Hudgens. La actriz y cantante es toda una belleza pero la pobre la ha pifiado bastante eligiendo un vestido en plan novia a punto de dar el 'sí, quiero' que ha pasado ser el de novia a la fuga en cuanto los flashes de la alfombra roja recayeron sobre ella. Lo sentimos, Vanessa, así no nos gustas.





Vanessa Hudgens, novia a la fuga

Gtres

El blanco es uno de los colores fetiches de la artista porque sabe que le favorece. Pero la idea de llevarlo en un vestido donde las plumas son protagonistas, no lo vemos. Ya sabéis, menos es más.





Amber Rose, que vienen curvas...

Gtres

Por mucho que el clan Kardashian haya puesto de moda la figura sinuosa, no terminamos de encajar estos estilismos. Mucho menos si te pones unas mallas ciclistas para pasear por las calles. Amber Rose, churri, cambia de estilista si es que lo tienes, por favor.

Elle Fanning, la musa del cómic

Verla así vestida es como estar leyendo un tebeo retro. Un estampado muy colorido, muy divertido, pero poco práctico y además incómodo. Sólo mirar a Elle Fanning ya resulta mareante y mira que la actriz es divina.

Alicia Keys se pone morada

Gtres

Sabemos que el traje oversize está de moda, pero no es válido para todos los cuerpos. Además, los abullonados en tono berenjena que lleva la cantante Alicia Keys en su blazer, sobran. Por no hablar del sujetador a la vista.







Chloe Grace Moretz, con simetrías

Agencias

Por mucho que la actriz quisiera brillar, hay que reconocer que este look de Louis Vuitton Resort 2020 no le funciona. Demasiado exagerado, estaría mejor con algo más sencillo. Lo que decíamos antes: mucha pasta no equivale a buen gusto.

Taylor Swift, ese top...

Agencias

Tiene una carrera brillante y es una de las cantantes más ricas del mundo. ¿De verdad Taylor Swift no tenía algo mejor que ponerse? Mezcló las prendas de la peor manera posible: mini, encaje y sandalias rock.