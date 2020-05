Si estás pensando en acudir a un centro de belleza y tienes miedo, espero resolver tus dudas. Después de dos meses, tu piel ha sufrido estrés, falta de aire y de oxígeno, de modo que puede que te apetezca que te hagan una limpieza, una oxigenación o bien un tratamiento corporal... Antes de nada, pido sentido de responsabilidad individual ya que ha quedado demostrado que si reducimos los contactos sociales, aprendemos nuevas formas de saludarnos y nos lavamos más las manos los contagios se reducen. Ahora no debes bajar la guardia sino el esfuerzo que hemos hecho no habrá servido de nada. Sin embargo, siguiendo unas sencillas pautas de seguridad ya podemos acudir a un centro de belleza para volver a vernos guapas.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Debes quedarte en casa si en los 14 días anteriores has mostrado algún síntoma compatible con coronavirus o si has estado en contacto directo con alguien contagiado. Piensa que puedes ser un vehículo transmisor y hay que pensar en el bien común, por lo que si estás en esa situación quédate en casa, la limpieza de cutis podrá esperar.

CoffeeAndMilk Getty Images

Lo ideal es que los centros de belleza publiquen los PNT (Protocolo Normalizado de Trabajo) de desinfección. Así, a golpe de vista puedas conocer qué protocolo están siguiendo y consultar los horarios de desinfección que están siguiendo. Procura no entrar al baño, de hecho está prohibido salvo excepciones. Si tienes que entrar, el baño siempre asegúrate de que está desinfectado previamente y de que, tras tu uso, deben volver a hacerlo. Habla con los trabajadores del centro sobre esto con total libertad. Recuerda lavarte las manos después de tocar los pomos, la cisterna o el grifo. No uses toallas, sécate con papel.

Sandi Rutar Getty Images





Recuerda pedir siempre cita previa antes de ir. Es importante no llevar joyas puestas. Has de ir sola al centro, ser puntual y esperar siempre fuera del centro, procurando no cruzarte con nadie. Acude con mascarilla. Si llevas guantes, debes quitártelos en cuanto entres, tirarlos a un cubo de basura con pedal y desinfectarte las manos. Antes de entrar lo ideal es que te desinfecten los zapatos en una alfombrilla con germicida o que te pongan calzas así sabrás que nadie mete los zapatos de la calle al interior del centro. No toques revistas, ni flyer publicitarios. Debes dejar que metan tu bolso en alguna bolsa de plástico.

Carol Yepes Getty Images

Confirma que han desinfectado la cabina antes de entrar, para ello, mira los cuadrantes y busca que han firmado el cuadrante de limpieza. No se deben usar toallas de tela, sino desechables. Además, el utensilio tiene que estar desinfectado entre clientes y para ello es mejor que veas que lo sacan de un equipo de uv o de ultrasonidos. Los masajes se harán con guantes y la esteticista debe llevar mascarilla en todo momento.

A la hora de pagar tanto si es con datáfono o con dinero asegúrate de que toman medidas de desinfección, como lámparas uv o con spray desinfectante. Lo ideal es que cuando salgas del centro uses el gel hidroalcohólico para limpiarte las manos. Estas medidas han venido para quedarse, así que debes empezar a normalizarlas. Con medidas de higiene, medidas de protección y sentida de la responsabilidad, tu tratamiento tanto facial como corporal será un premio después de esta experiencia de confinamiento.