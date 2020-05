Menudos cuadros estilísticos nos hemos encontrado esta semana. Y no porque a nuestras famosas les haya dado por vestirse con prendas tartán o cuadros vichy, sino por las mezclas imposibles que han lucido. ¿De verdad nadie le ha dicho a Paulina Rubio que menos es más? No nos referimos a que cuantas menos prendas mejor, sino a no mezclar tantas tendencias.

Algo parecido le pasa a Georgina Rodríguez y del look de Jaden Smith mejor ni hablamos. Ninguno de ellos roza el aprobado. Juzgas vosotras mismas...

GEORGINA RODRÍGUEZ, DESASTRE OCHENTERO

No terminamos de entender el gusto de la novia de Cristiano Ronaldo por los tonos flúor combinados con transparencias. Ahora va de modelo, pero le queda taaanto por aprender…

Agencia

PAULINA RUBIO, ROCK DEMODÉ

¿Flecos de colores y rejilla? Para una actuación, está bien, pero si llevas este look para pasear por la calle no podemos aprobarte. Con lo mona que estarías con unos vaqueros y una camiseta…

Agencia

LENA DUNHAM, ESTILO PIJAMA

Si tienes algún kilito de más, un traje estampado, por mucho que te guste, no es lo más recomendable. Si además eliges un look tan de andar por casa para ir a un estreno, se convierte en un desastre.

Agencia

JADEN SMITH, EN SU TERRITORIO VAQUERO

El actor, rapero e hijo de Will Smith no es precisamente un modelo a seguir en lo que a estilo se refiere. Como ejemplo, este mix de vaquero oversize y destroyer que además lleva con desgana.

Agencia

ELISABETH MOSS, CON EL AGUA AL CUELLO

No es necesario llevar escotazo y minis para estar guapa o parecer sexy, pero… ¿por qué vas tan tapada? ¿Y dónde está tu cuello? Está claro: a este vestido camisero le sobra el lazo.

Agencia

KIM KARDASHIAN, MIX DE TENDENCIAS

Seguro que ha pensado que si se lo pone todo, algo le quedará bien. Pues lo sentimos, pero no. Si al animal print le añades zapatillas de neopreno y un pantalón dos tallas más, mal vamos…

Agencia

