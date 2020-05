Kate Bosworth o cómo dar un giro de 180º a un look con vaqueros

Los vaqueros tienen mil y una opciones. Combina y arriesga.

De campana, pitillo, elásticos o 'boyfriend'. ¿Cuál es el corte que va con tu estilo?

Después de tres meses confinados, saliendo lo imprescindible y con dos básicos claros en nuestro look diario –del pijama al chandal (y viceversa), pasando por algún día en mallas–, poco a poco vamos retomando la normalidad, sobre todo aquellos que viven en provincias que ya están en la Fase 1 del estado de alarma. Han sido muchas semanas con ropa cómoda y ahora que podemos salir a la calle queremos con un estilismo más sofisticado pero sin perder esa comodidad y la actriz Kate Bosworth nos da las claves para conseguirlo.

¿La pieza clave de su look? Unos sencillos vaqueros pitillo, perfecto para estilizar las piernas. Al estar en primavera, el tiempo cambia bastante por eso los combina con un jersey rojo con detalles blancos. Nosotros os proponemos la misma combinación de colores pero con dos prendas: una sudadera de tejido ligero con un polo blanco. Sin duda, el complemento con el que consigue 'elevar' su estilismo son los zapatos. Unos salones dorados destalonados perfectos para esta época del año.

Levis

Jersey rojo ligero de Levis, 69 €.



H&M

Jeans pitillos de H&M, 19,99 €.

Luxenter

Pendientes de aro de Luxenter, 19,90 €.

Vidal&Vidal

Pulseras de eslabones dorada de Vidal & Vidal en El Corte Inglés, 36 €.

Dune London

Bolso de hombro, de Dune London, acolchado en blanco con asa de cadena. De venta en El Corte Inglés.

Esmalte de uñas 'Downtown red 352' de Maybelline, en El Corte Inglés, 3,39 €. comprar

Base de maquillaje, de Florence by Mills, en Douglas, 20,95 €. comprar

Perfume de carácter floral con marcados toques afrutados 'Wood Red', de Dsquared2, en Douglas, 65,95 €. comprar

