Ha sido abrirse las peluquerías tras toda una cuarentena cerradas a cal y canto por culpa de la pandemia de coronavirus y la gente se ha tirado a ellas como locos. Una de las que estaba deseando pasar por 'chapa y pintura' era Irene Rosales. La mujer de Kiko Rivera por fin ha podido acudir a una peluquería pero no para deshacerse de los malos pelos que casi todo el mundo luce en este confinamiento sino para cumplir un deseo que tenía hace mucho tiempo. Irene Rosales se ha marcado un cambio de look en toda regla, nada de cortarse las puntas o quitarse las canas (que seguro que no las tiene por cierto). La chica entró como rubia a la peluquería...

Instagram Irene Rosales

... y ha salido como ¡MORENA! Así es, Irene Rosales ha pasado de ser rubia a morena, una ilusión que tenía ella y que ahora con las pelus abiertas ya podía cumplir. “Pues ya me he pegado el cambio. Tenía muchas ganas de ponerme de morena y ya hoy por fin lo he hecho”, explicaba la colaboradora de 'Viva la vida' en un storie en su perfil de Instagram donde mostraba su nuevo look.

Instagram Irene Rosales

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

“Estoy súper contenta porque me ha puesto justo el color que quería”, cuenta Irene mientras se atusa su nueva melena morena con las puntas recortadas. Pero ojo que aunque Irene parece encantada con el resultado a juzgar por como se ve, puede que el cambio no sea definitivo y no lo decimos nosotros sino ella misma.“Ya dentro de unos meses volveré a ser rubia seguramente pero de momento morena”, reconoce mientras suspira y se oye a sus hijas jugar de fondo.

Instagram Irene Rosales

Y es que Irene como casi todo el país sigue confinada en casa son sus niñas y con Kiko Rivera a la espera de retomar la normalidad y poder volver al trabajo. Rosales lleva semanas sin acudir al plató de 'Viva la vida' aunque hace unos días sí pudo entrar por directo para charlar con Emma García. Y a lo tonto, a lo tonto, la charla acabó con Irene poniéndose su antiguo vestido de novia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io